Schläger zertrümmert! Wütender Djokovic out

Der Tennis- König war alles andere als "amused": Novak Djokovic verpasste am Samstag mit einer überraschenden 4:6,4:6- Niederlage gegen Wien- Starter Roberto Bautista Agut den Einzug in das Endspiel von Shanghai und zeigte dabei für ihn ungewohnt viele Emotionen. Endspielgegner des Spaniers am Sonntag ist Wiens Topstar Andy Murray, er kämpft bereits um seinen dritten Shanghai- Titel.