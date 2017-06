Schlacht um Mossul: IS sprengt eigene Moschee

Mit der Sprengung des schiefen Minaretts von Mossul hat die IS- Miliz nach Auffassung der irakischen Regierung ihre Niederlage eingeräumt. "Das ist eine offizielle Niederlageerklärung", erklärte der irakische Regierungschef Haider al- Abadi am Donnerstag.

Satellitenbilder zeigen die zerstörte Moschee Foto: AFP

Schwere Gefechte in Mossul

Ein Armeeführer teilte weiter mit, die irakischen Kräfte seien tief in die Altstadt der ehemaligen IS- Hochburg Mossul vorgerückt. Als sie an der Moschee ankamen, hätten sie die Zerstörung bemerkt. Der Armeevertreter sprach von einem "historischen Verbrechen". Ähnlich äußerte sich die US- geführte Koalition. Der IS habe "einen der größten Schätze von Mossul und des Irak zerstört", hieß es in einer Erklärung. Das "Verbrechen" gegen die Bevölkerung Mossuls und des Irak zeige einmal mehr, warum "diese brutale Organisation vernichtet" werden müsse. Die IS- Miliz erklärte dagegen über die Nachrichtenagentur Amaq, die Moschee aus dem 12. Jahrhundert und ihr Minarett seien bei einem Luftangriff der USA in Schutt und Asche gelegt worden.

Das Minarett der Al-Nuri-Moschee Foto: REUTERS

Zerstörungswut der Dschihadisten

Die Dschihadisten sind allerdings für ihre Zerstörungswut bekannt. In den vergangenen Jahren machte der IS eine ganze Reihe archäologischer und religiöser Stätten und Bauwerke im Irak und Syrien dem Erdboden gleich, darunter auch die zum Weltkulturerbe zählenden Oasenstadt Palmyra in Syrien.

Der IS prahlte auch im Internet mit den abscheulichen Taten. So zeigen IS- Videos etwa, wie die altorientalische Stadt Nimrud nahe Mossul mit Hilfe von Planierraupen, Spitzhacken und Sprengstoff zerstört wurde.

Noch vor wenigen Wochen wehte ein IS-Banner auf dem Minarett. (Bild vom 29. Mai 2017) Foto: REUTERS

Von der Moschee aus hatte Abu Bakr al-Baghdadi 2014 sein selbst erklärtes Kalifat ausgerufen. Foto: AFP

Die Al-Nuri-Moschee in Mossul im Jahr 1932 Foto: United States Library of Congress

Mossul: Offensive gegen IS seit Oktober

Die irakischen Truppen hatten am Wochenende mit dem Sturm auf die Altstadt von Mossul begonnen. Nach Medienberichten waren am Mittwoch schwere Gefechte nahe der Al- Nuri- Moschee im Gange. Die von einer US- geführten Koalition unterstützte Offensive zur Vertreibung des IS aus ihrer ehemaligen Hochburg begann im Oktober 2016. Die Altstadt ist der letzte Bezirk, der noch vom Islamischer Staat kontrolliert wird.