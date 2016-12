Schlacht um Aleppo: 800 Tote binnen 26 Tagen

"Heute sind 150.000 Menschen von der Auslöschung bedroht. Wir fordern einen Stopp der Bombardements und garantiert sichere Korridore für alle", sagte Hassan. Am Montag will er den UNO- Sondergesandten für Syrien, Staffan de Mistura, in Genf treffen.

Tawfik Chamaa von der Union syrischer Hilfsorganisationen erklärte unterdessen, 1500 Kranke und Verletzte müssten dringend aus dem Osten Aleppos evakuiert werden. Dies könne jedoch nur unter internationaler Beobachtung geschehen, da sonst die Gefahr besteht, dass die Menschen "auf dem Weg zum Krankenhaus exekutiert oder gekidnappt" würden.

Foto: AFP

Keine Feuerpause in Sicht

Erst am Donnerstag hatte das Rote Kreuz bekannt gegeben, erstmals eine größere Gruppe von rund 150 Kranken aus den noch von Rebellen gehaltenen östlichen Vierteln der syrischen Großstadt evakuiert zu haben. Diese seien in den von Regime- Truppen beherrschten Westen Aleppos gebracht worden.

Foto: AFP

In Aleppo weichen die Aufständischen unter dem Druck der Angriffe immer weiter zurück und halten nur noch Teile von Ost- Aleppo. Mehrere westliche Regierungen haben sich zuletzt für eine sofortige Feuerpause in Aleppo ausgesprochen. Auch die Rebellen fordern dies. Dies lehnen die Regierung in Damaskus und ihr Verbündeter Russland jedoch ab und machen einen Abzug der Rebellen zur Bedingung.

Video: Der Grausame Endkampf in Aleppo

Video: Ruptly.TV, krone.tv

"Stehen vor einer Verständigung"

Auch ein Gespräch zwischen US- Außenminister John Kerry und seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow am Rande der OSZE- Außenministerkonferenz in Hamburg brachte am Donnerstag keine Bewegung. Er warte noch auf bestimmte Rückmeldungen und Informationen, erklärte Kerry, ohne Details zu nennen.

Die russische Regierung hatte zuvor mitgeteilt, man stehe kurz vor einer Einigung. In den vergangenen Tagen seien zahlreiche Dokumente ausgetauscht worden, sagte Vize- Außenminister Sergej Rybakow der Agentur Interfax zufolge. "Wir stehen vor einer Verständigung, aber ich warne vor allzu großen Erwartungen."