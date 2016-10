"Schiri- Pfeifen!" - Fans wütend über Fehlpfiffe

Diese Szene brachte die Sturm- Fans auf die Palme: Lykogiannis zögerte im Sechzehner, ließ einen Ball aufspringen und wollte Kayode abdrängen - der nutzte das rotzfrech aus, spürte die Hand ganz leicht im Gesicht und fiel theatralisch. Referee Ouschan fiel drauf rein und pfiff Elfmeter, den Holzhauser unter Gratzei hindurch im Eck platzierte (51.). Unklug von Sturms Griechen, "clever" von Austrias Nigerianer.

"Klarer Elfer, Kayode fällt dort nicht freiwillig", so Austria- Trainer Thorsten Fink, "Schwalbe", giftete sein Gegenüber Franco Foda, der Kayode auch einige nicht druckreife Worte an den Kopf warf. Was Fink ärgerte: "Lary reißt sich diese Saison extrem zusammen, ich lass nicht zu, dass man ihn wieder zu verteufeln beginnt!" Die Szene sehen Sie hier im Video:

Video: SKY

Hitzige Diskussionen nach Derby- Elfer

Bereits im Wiener Derby sorgte ein Elfmeter für die glückliche 1:0- Führung der Veilchen. Grünwald ging mit weit gesenktem Kopf, Sonnleitner mit dem Fuß zum Ball. Schiedrichter Lechner entschied sofort auf Strafstoß. Für "Verursacher" Sonnleiter war der Pfiff "unverständlich", für "Opfer" Alex Grünwald eine "richtige Entscheidung". Auch unter den Fans gingen die Meinung weit auseinander. "Dieser Schiri hat das Derby entschieden", waren sich einige User sicher.

# Team Sp S U N +/- P 1. Sturm Graz 13 9 2 2 15 29 2. Altach 13 8 2 3 5 26 3. Salzburg 13 7 4 2 15 25 4. Austria 13 8 1 4 6 25 5. Rapid 13 5 5 3 11 20 6. Wolfsberg 13 4 4 5 0 16 7. Ried 13 4 2 7 -7 14 8. Admira 13 4 1 8 -17 13 9. St. Pölten 13 1 4 8 -13 7 10. Mattersburg 13 1 3 9 -15 6