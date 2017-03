Schiri beschimpft! Messi für vier Spiele gesperrt

Die Sperre galt bereits für das Quali- Spiel für die WM 2018 am Dienstagabend (22 Uhr MESZ) in La Paz. Zusätzlich muss Messi 10.000 Schweizer Franken (rund 9.330 Euro) zahlen.

Argentinien belegt vor dem Spiel in Bolivien Platz drei in der Südamerika- Gruppe. Die ersten Vier qualifizieren sich direkt für die WM- Endrunde 2018 in Russland, der Fünfte muss in die Play- offs gegen ein Team aus Ozeanien. Der Offensivspieler fehlt seinem Team zudem in den Spielen gegen Uruguay am 31. August, Venezuela (5. September) und Peru (5. Oktober).