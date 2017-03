Schiri- Attacke! U16- Kicker für 72 Spiele gesperrt

Der Nachwuchsspieler vom FC Hörbranz rastete während dem Match komplett aus und attackierte den Unparteiischen. Damit ist seine Karriere für die nächten drei Jahre beendet. Der Teenager wurde für 72 Spiele gesperrt.

Der Jugendliche war schon bei seinem Ex- Verein SV Lochau in der Vergangenheit negativ aufgefallen. Deshalb kam auch die Strafe in dieser Höhe zustande.

Das Jugendturnier wurde übrigens vom SV Lochau veranstaltet. Insgesamt 40 Mannschaften in verschiedenen Altersklassen nahmen daran teil.