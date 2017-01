Schinkels schwärmt: "Korkmaz ist sensationell fit"

Admira (Freitag, 15 Uhr) in Traiskirchen gegen die Vienna, St. Pölten am Samstag (12 Uhr) auf dem eigenen Kunstrasen gegen Mannsdorf - Niederösterreichs Bundesligisten rüsten sich für ihre ersten Probegalopps in der Vorbereitung. Die Kernfragen dabei: Was ändert Admiras Neo- Coach Damir Buric - und ist Ümit Korkmaz tatsächlich reif für St. Pölten und die Bundesliga?