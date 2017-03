Schild starke Dritte ++ Shiffrin holt kleine Kugel

US- Skistar Mikaela Shiffrin hat 24 Stunden nach ihrem Sieg im Riesentorlauf auch den Slalom beim Weltcup- Stopp in Squaw Valley gewonnen. Die 21- Jährige sicherte sich mit ihrem 31. Weltcup- Erfolg auch vorzeitig den Gewinn der Spezialwertung. Hinter der Tschechin Sarka Strachova (+1,03 Sek.) holte Bernadette Schild (+1,08) den ersten ÖSV- Technik- Podestplatz in diesem Weltcup- Winter.