Schild auf Podestkurs - Shiffrin bereits draußen!

"Ich liebe Zagreb", hat die Seriensiegerin vor dem Slalom in der kroatischen Hauptstadt noch gemeint. Doch dann kam im Rennen alles ganz anders: Die Amerikanerin fädelte im Flachen ein - Ausfall! Zuletzt erreichte sie am 29. Dezember 2012 (Semmering) in einem Slalom nicht das Ziel. "Es ist natürlich schade. Es war ein Schlag drinnen und da hat es mich erwischt. Es ist ein Zeichen, dass ich nicht sauber fahre", so die Amerikanerin im Ziel, die auf der Jagd nach dem 13. Sieg in Folge in einem von ihr bestrittenen Slalom war.

Erfreulicher verlief der erste Lauf aus österreichischer Sicht. Nach einer ausgezeichneten Fahrt im Zielhang liegt Schild auf dem starken zweiten Platz. Aber: "An die Ausgangsposition will ich gar nicht viel denken", so das ÖSV- Ass. Michaela Kirchgasser liegt 1,29 Sekunden zurück, zudem qualifizierten sich Katharina Truppe (+1,40) und Julia Grünwald (+1,61) locker für das Finale.

Der zweite Durchgang geht ab 16.15 Uhr über die Bühne!