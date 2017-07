Schießerei in US- Disco: Rapper festgenommen

Der 25- Jährige wurde dem Sender ABC News zufolge am frühen Sonntagmorgen zusammen mit einen gleichaltrigen Mann nach einem Auftritt in einem Nachtclub in Birmingham (Alabama) festgenommen.

Bandenstreit als Auslöser?

Anscheinend war am Rande des Konzerts in Little Rock ein Streit zwischen Angehörigen der beiden Gruppen dem Schusswechsel vorausgegangen. Der Polizei zufolge erlitten 25 Clubbesucher im Alter zwischen 16 und 35 Jahren Schusswunden, drei weitere wurden verletzt, als die Menschen in Panik in Richtung Ausgang stürmten. Von den Verletzten sei keiner in Lebensgefahr, teilte die Polizei mit.

Ein zerschossenes Fenster als stiller Zeuge des Bandenkriegs in Little Rock Foto: AFP/GETTY IMAGES

Ein Besucher hat jene Augenblicke mit seiner Handy- Kamera festgehalten, als die ersten Schüsse fielen und Panik im Lokal ausbrach:

"Sinnlose Gewalt"

Die Stadt will dem Club nun die Betriebsgenehmigung entziehen. Der Gouverneur von Arkansas, Asa Hutchinson, verurteilte die "sinnlose" Gewalt scharf und sagte der lokalen Polizei Unterstützung zu. Little Rock scheine ein zunehmendes Problem mit der Kriminalität zu haben, so der republikanische Politiker.

Der demokratische Bürgermeister der Stadt, Mark Stodola, dankte unterdessen auf Facebook den ersten Helfern in der Diskothek sowie dem Krankenhauspersonal. Er bete für die Opfer der Tragödie.