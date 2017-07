Schießerei in US- Disco: Dutzende Verletzte

Bei einer Schießerei zwischen rivalisierenden Gruppen sind am Samstag in einer US- Diskothek im US- Staat Arkansas 28 Menschen verletzt worden. Die Polizei sprach von mehreren Schützen, von denen aber bisher keiner festgenommen werden konnte. Den Angaben zufolge ereignete sich der Schusswechsel in der Früh am Rande eines Konzerts des Sängers Finese2Tymes in der Power Ultra Lounge in Little Rock.