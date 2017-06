Schießerei in Paketdienstzentrale: Tote, Verletzte

Mindestens drei Menschen hat ein bisher unbekannter Mann am Mittwochmorgen (Ortszeit) im Kundencenter des Pakektzustellers UPS in San Francisco erschossen und mehrere weitere verletzt, als er plötzlich eine Waffe zog und auf Angestellte und Kunden feuerte. Laut US- Medien richtete der Schütze anschließend seine Waffe gegen sich selbst und drückte ab. Er verstarb seinen Verletztungen wenig später in einem Krankenhaus.