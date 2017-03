Schießerei auf offener Straße - Täter verletzt!

Bislang ist laut "Krone"- Informationen so viel bekannt: Zwei Männer sollen auf offener Straße in St. Peter in einen wilden Streit geraten sein. Ein heftiger verbaler Schlagabtausch, bei dem angeblich auch zu einer Eisenstange gegriffen worden sein soll.

Pistole gezückt, auf Polizisten gezielt

Zeugen alarmierten die Polizei, Beamte trafen umgehend am Schauplatz ein und trafen tatsächlich auf den amtsbekannten Randalierer, der in der rechten Hand eine Pistole hielt - gegen ihn besteht ein aufrechtes Waffenverbot, so die Polizei Freitagfrüh.

Als die Beamten den Verdächtigen aufforderten, die Waffe fallen zu lassen, ging der Mann jedoch einige Schritte auf die Uniformierten zu und zielte auf sie. Ein Polizist gab daraufhin einen Warnschuss in die Luft ab, doch selbst das zeigte keinerlei Wirkung.

"Angriffsunfähig gemacht"

Daraufhin gab ein Beamter drei Schüsse in Richtung des Verdächtigen ab, der 59- Jährige wurde in die rechte Hand sowie in die Hüfte getroffen "und somit angriffsunfähig gemacht", so die Exekutive. Der Mann wurde zunächst ins LKH Hochsteiermark, dann nach Graz überstellt. Seine Verletzungen sind nicht lebensgefährlich. Die Waffe des Mannes wurde sichergestellt - eine Patrone befand sich in deren Laderaum.

Kronen Zeitung/krone.at