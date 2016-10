Schiedsrichter beleidigt: Anzeige gegen WAC- Boss

"Er hat obszöne Dinge zu mir gesagt und mich beleidigt. Ich finde es beschämend, dass man als Schiedsrichter so behandelt wird, obwohl man richtige Entscheidungen getroffen hat", so Harkam gegenüber "Sky".

Zur Vorgeschichte: Dimitri Oberlin entschied in der 91. Minute per Elfmeter die Partie zugunsten der Altacher. Daniel Drescher hatte ihn zuvor im Strafraum gefoult. "Jetzt spiele ich endlich wieder und bin bei beiden Gegentreffern beteiligt. Es tut mir leid", so der enttäuschte WAC- Kicker. Der Elfmeter war keineswegs fragwürdig. WAC- Präsident Dietmar Riegler wütete trotzdem nach dem Spiel gegen Schiedsrichter Harkam. Der in Lederhosen gekleidete Klubboss stellte den Unparteiischen nach dem Spiel zur Rede, wurde aber von einem Stadion- Security gestoppt. "Es ist unfassbar. Altach hatte nach der Pause bis auf die Elfer- Szene keine einzige Chance. Der Schiedsrichter hat eben auf Elfmeter entschieden, deswegen brauchen wir darüber nicht reden. Für mich war es keiner", tobte Riegler nach der Pleite.

Wenig später nachdem der 49- Jährige die Szene auf den TV- Bildern sah, hatte er plötzlich eine ganz andere Meinung. "Es war ein eindeutiger Elfmeter. Drescher darf so nicht attackieren", erklärte der WAC- Boss. Nichtsdestotrotz wird Riegler für seinen Aussetzer bestraft werden. "Der Ball liegt jetzt bei der Bundesliga", so Referee Harkam nach den unschönen Szenen.