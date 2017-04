Schieder hält Händchen mit homosexuellem Bundesrat

SPÖ- Klubobmann Andreas Schieder und der homosexuelle SP- Bundesrat Mario Lindner haben am Mittwoch auf Facebook ein Foto veröffentlicht, auf dem sie händchenhaltend in der Säulenhalle des Parlaments zu sehen sind. Die Aktion hat einen ernsten Hintergrund: Vor wenigen Tagen wurde in den Niederlanden ein homosexuelles Paar von Jugenlichen zusammengeschlagen. "In unserer Gesellschaft ist kein Platz für Homophobie", sagte Schieder.