Scherz unter Polizisten endet mit Schuss ins Bein

In den Erstmeldungen nach Bekanntwerden des Falls am Wochenende hatte es geheißen, die beiden Beamten der Polizei Recklinghausen seien am Samstag gegen 7.45 Uhr als Fußstreife unterwegs gewesen, als sich plötzlich ein Schuss aus der Dienstwaffe des 24- jährigen Polizeibeamten gelöst habe. Dabei wurde dieser am Bein schwer verletzt und musste im Krankenhaus operiert werden.

Deutschlandweite Berichterstattung über Fall

"Auf Streife: Polizist schießt sich selbst ins Bein" oder "Polizist aus eigener Waffe ins Bein getroffen" war daraufhin in deutschen Medien zu lesen. Doch hieß es zunächst, es sei völlig unklar, wie sich der Schuss aus der Dienstwaffe des 24- Jährigen gelöst haben könnte, brachten interne Ermittlungen nun die peinliche Wahrheit ans Licht.

"Im Rahmen eines unangemessenen Scherzes"

Der 28 Jahre alte Kollege des jungen Polizisten habe sich vermutlich "im Rahmen eines unangemessenen Scherzes" von hinten dem Beamten genähert und nach dessen Waffe gegriffen, musste die Polizei in Recklinghausen am Dienstag zähneknirschend bekannt geben. "Dabei löste sich der Schuss und verletzte den 24- Jährigen schwer."

Für eine gewollte Schussabgabe gebe es bislang aber keine Anhaltspunkte, wie eine Pressesprecherin der Polizei erklärte. Gegen den 28- jährigen Beamten werde wegen fahrlässiger, gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Außerdem prüfe die Polizeipräsidentin die Einleitung eines Disziplinarverfahrens.