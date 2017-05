Schelling warnt: "Keine Milliardengeschenke"

Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) hat angesichts des bevorstehenden "freien Spiels der Kräfte" im Parlament vor einem "hemmungslosen Geldausgeben" und "Milliardengeschenken" gewarnt. Er erinnerte am Dienstag an die Parlamentsnacht vom 24. September 2008, eine Woche vor der damaligen Nationalratswahl, die den Steuerzahler heute noch rund 4,3 Milliarden Euro pro Jahr koste. In das gleiche Horn blies am Dienstag auch NEOS- Chef Matthias Strolz, der gar einen "Pakt der Verantwortung" einmahnte.