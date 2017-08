Scheinstaatsbürger: Strache will Sobotka klagen

Am Montag war FPÖ- Bundesparteiobmann Heinz- Christian Strache bei Tarek Leitner im ORF- "Sommergespräch" zu Gast. Er warf dabei der Regierung Versagen vor, als die Debatte auf den aktuellen Terror in Europa zu sprechen kam. Im Jahr 2015 habe man mit einer "unverantwortlichen Willkommenskultur" die Grenzen nicht geschützt. "Da verlieren die Menschen schon den Glauben an die Verantwortungsträger." Beim Thema Scheinstaatsbürger erwägt Strache eine Klage gegen Minister Wolfgang Sobotka.