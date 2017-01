Schaub führt vor Finale: "Macht mich stolz!"

Dass er auch nach dem dritten und letzten Zwischenstand immer noch vor den Legionären David Alaba (Bayern München) und Marko Arnautovic (Stoke) führt, kommentiert Louis Schaub sehr emotional: "Die Führung macht mich wirklich stolz. Das sind schon so viele Stimmen, da glaubt mir keiner, dass die nur von meiner Familie, von meinem Umfeld kommen. Das beweist, wie viele Fans Rapid hat, die immer hinter dem Klub stehen. Es wäre eine riesige Ehre, zu gewinnen."

Die Fans scheinen ihm seine Treue sehr anzurechnen. Denn Schaub hätte in den letzten Transferperioden immer wieder für eine niedrige, fixe Ablöse gehen können, es wurde immer wieder mit Wechseln (Köln, Ajax Amsterdam) spekuliert. Dennoch hat er im Herbst bis 2020 verlängert, ohne fixe Ausstiegsklausel, dazu bestritt Louis inklusive seiner Einsätze in der U21 und im Nationalteam (Debüt gegen Wales in der WM- Qualifikation) 52 Spiele - so viele wie kein anderer Rapidler.

Noch nichts entschieden

Aber gerade in den letzten Tagen unserer Wahl kommen erfahrungsgemäß immer die größten Pakete. Entschieden ist also in allen Wertungen noch nichts. Am Montag ist Einsendeschluss für die Kupons - und am Montag um Mitternacht endet auch die Abstimmung unter www.krone.at/fussballerwahl - jetzt wird es also richtig heiß!

"Krone"- Fußballer des Jahres

1. SCHAUB Louis (Rapid) 115.689

2. ALABA D. (B. München) 108.862

3. ARNAUTOVIC M. (Stoke) 102.121

4. ALAR Deni (Sturm Graz) 62.504

5. SORIANO J. (Salzburg) 54.733

6. KUSTER M. (Mattersburg) 48.984

7. MONSCHEIN Ch. (Admira) 41.224

8. IVANSCHITZ A. (Seattle) 38.690

9. FUCHS Christ. (Leicester) 33.643

0. HOFMANN Steffen (Rapid) 24.736

1. ROTPULLER L. (Austria) 17.905

2. ALMER Robert (Austria) 15.469

3. WERNITZNIG Ch. (WAC) 14.887

4. HONSAK Mathias (Ried) 11.347

5. BURGSTALLER G. (Nürnbg.) 9512

"Krone"- Fußballerin des Jahres

1. ZMEK Lisa M. (Altenmarkt) 6912

2. TRIMMEL M. (Altenmarkt) 3139

3. DEGEN Celine (Sturm Graz) 2561

4. SCHNADERBECK V. (Bayern) 2401

5. KITTEL D. (Neulengbach) 2351

6. BURGER Nina (SC Sand) 2112

"Krone"- Trainer des Jahres

1. HASENHÜTTL R. (Leipzig) 98.102

2. CANADI D. (Rapid/Altach) 96.908

3. FODA Franco (Sturm) 56.787

4. STÖGER Peter (Köln) 48.334

5. LEDERER Oliver (Admira) 31.772

6. FINK Thorsten (Austria) 28.976

7. KOLLER M. (Teamchef) 21.543

