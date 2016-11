Schaub: "Damit wurde eine Grenze überschritten!"

Die Tumulte in der Nachspielzeit überschatteten den Hit. Die Tomi, indem er nach seinem Anschlusstor Goalie Walke den Ball aus der Hand schlug, auslöste, Salzburgs Miranda mit seinem Griff an die Gurgel von Rapids Spanier eskalieren ließ. Nachdem sich auch noch Sonnleitner unnötig eingemischt hatte. "Ich sprinte hin, weil der Miranda Louis (Anm. Schaub) am Krawattl packt, wollte helfen, stoße ihn aber nur weg", rechtfertigt der 30- Jährige seine Reaktion. Die Referee Harkam, auf Einflüsterung vom vierten Offiziellen Heiß, als Tätlichkeit wertete. "Er sagt, es war ein Faustschlag. Aber das war es definitiv nicht", beteuerte Sonnleitner. Der vom Strafsenat Recht bekam, nur ein Spiel Sperre wegen "unsportlichen Verhaltens" ausfasste. Bei einer Tätlichkeit wären es mindestens zwei gewesen.

Foto: GEPA

Auch Schaub hatte seinen Kapitän ja sofort verteidigt: "Es gibt Grenzen. Wenn man jemanden ins Gesicht greift, wird eine Grenze überschritten", richtete er Miranda, der nach Gelb- Rot auch nur ein Spiel zuschauen muss, aus. Aber es war auch unnötig, dass sich Tomi noch mit der halben Salzburger Bank anlegte. Keine schönen Szenen. "Die Emotionen sind normal", meinte zwar Salzburgs Trainer Oscar, fügte aber an: "So etwas will ich nicht sehen. Wir werden Maßnahmen ergreifen." Da gibt’s saftige Geldstrafen.

Rapids Trainer Damir Canadi nahm erst am Montag, nachdem er die Szene auf Video gesehen hatte, Stellung: "Da hat sich einiges sehr unglücklich abgespielt. Wir haben uns von unseren Emotionen leiten lassen. Ich hoffe, dass uns das nicht mehr passiert."

