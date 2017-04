Scharfe Kritik am ORF: "Therapie für die Grünen"

Der Sender veranstalte damit eine "Therapiesitzung für die Grünen" und missbrauche die Sendung ein weiteres Mal als "parteipolitische Bühne", schimpfte Kickl am Samstag via Presseaussendung.

"Besondere Pikanterie" wegen Moderatorin

Die Freiheitlichen thematisieren darin auch die "besondere Pikanterie" der privaten Beziehung zwischen der "Im Zentrum"- Moderatorin Claudia Reiterer und ihrem Ehemann Lothar Lockl, der zuletzt als "potenzieller Nachfolger von Glawischnig auch parteiintern kolportiert" worden sei. Kickl beanstandete in diesem Zusammenhang erneut die jüngste ORF- Gebührenerhöhung .

"Im Zentrum"-Moderatorin Claudia Reiterer Foto: ORF

Grüne tief in der Krise

Die Grünen waren in den letzten Wochen in eine massive Krise geschlittert - Parteichefin Eva Glawischnig (48) wurde mehrfach öffentlich angezählt, man schmiss die eigene Jugendorganisation kurzerhand aus der Partei, dann musste Glawischnig, die die Grünen seit nunmehr neun Jahren leitet, auch noch wegen eines allergischen Schocks in die Notaufnahme.