Scharapowa will keine Wildcard für Wimbledon

D as passiert heute in der weiten Sportwelt abseits unserer Top- Storys:

20:30 Uhr: +SCHIESSEN+

Tirolerin Peer in München mit Luftgewehr Weltcup- Sechste

Die Tirolerin Franziska Peer hat am Samstag beim Sportschützen- Weltcup in München im Luftgewehrfinale Rang sechs belegt. Im Grunddurchgang war die 30- Jährige mit nur 0,7 Ringen Rückstand auf die Führende Fünfte gewesen. In der Achter- Entscheidung war Peer zwischenzeitlich Zweite gewesen, der Sieg ging an die Rumänien Laura Ilie. Olivia Hofmann kam unter 122 Sportlerinnen lediglich auf Rang 55.

20:03 Uhr: +VOLLEYBALL+

ÖVV- Herren verloren gegen Portugal letzten WM- Quali- Test

Österreichs Volleyball- Nationalteam der Herren hat im fünften und letzten Test- Länderspiel vor der am Dienstag beginnenden WM- Qualifikation erstmals verloren. Gegen Portugal setzte es am Freitag in Maribor eine 0:3 (- 26,- 25,- 17)- Niederlage gegen Portugal, ein weiterer Trainingssatz wurde 20:25 verloren. Am Vortag hatte es bei vier gespielten Sätzen ein 2:2 gegen die Portugiesen gegeben.

Champions- League- Finalist Alexander Berger wurde von ÖVV- Teamchef Michael Warm wegen Nackenproblemen diesmal nicht eingesetzt. "Das darf keine Ausrede sein. Wir müssen an Schlauheit zulegen", sagte der Coach. Am Montag geht es in die Niederlande, Auftaktgegner in der zweiten WM- Quali- Phase ist die Slowakei. Bis Sonntag folgen Duelle mit Griechenland, Luxemburg, den Niederlanden und Moldawien. Der Gruppensieger fährt zur WM, dem Zweiten bleibt noch eine Quali- Chance.

19:40 Uhr: +KANU+

Lehaci bei Flachwasser- Weltcup- Auftakt im 500- m-Semifinale out

Die Oberösterreicherin Ana Lehaci hat am Freitag beim Weltcup- Auftakt der Flachwasser- Kanuten in Montemor- o-Velho in Portugal über 500 m in Kajak- Vorlauf und -Semifinale Rang sechs belegt. Damit schied sie ebenso aus wie Mario Siegl über 1.000 m als Vorlauf- Vierter bzw. Semifinal- Sechster. Über 500 m kam Siegl als Vorlauf- Vierter ins Semifinale (Samstag), das gelang Viktoria Schwarz über 200 m.

17:50 Uhr: +RADSPORT+

Pirazzi und Ruffoni als Dopingsünder überführt

Die vor dem Beginn des 100. Giro d'Italia positiv getesteten italienischen Radprofis Stefano Pirazzi und Nicola Ruffoni sind des Dopings überführt. Wie der Weltverband (UCI) mitteilte, bestätigten die B- Proben die positiven Werte. Den Fahrern vom Team Bardiani CSF waren in Trainingskontrollen jeweils Wachstumshormon freisetzende Peptide (GHRP's) nachgewiesen worden. Ihnen drohen nun lange Sperren.

Auch die Bardiani- Mannschaft kann laut UCI- Reglement zwischen 15 und 45 Tagen gesperrt werden. Pirazzi war beim Giro kein Unbekannter. Der inzwischen 30- Jährige gewann 2013 die Bergwertung der Rundfahrt und holte ein Jahr später den Sieg auf der 17. Etappe. Ruffoni hatte seine Erfolge eher bei kleineren Rennen wie zuletzt bei der Kroatien- Rundfahrt geholt.

17:30 Uhr: +FUSSBALL+

Sevilla- Coach Sampaoli soll Argentinien- Teamtrainer werden

Der Argentinier Jorge Sampaoli steht vor einem Engagement als Nationaltrainer von Vize- Weltmeister Argentinien. Bei einer Pressekonferenz vor dem letzten Saison- Spiel seines Klubs FC Sevilla in der Primera Division gegen CA Osasuna am Samstag erklärte er, es gebe ein ganz klares Interesse des argentinischen Verbandes, ihn als Coach zu gewinnen - und er könne so ein Angebot nicht ablehnen.

"Das war mein Traum, seit ich denken kann", zitierte die Zeitung "El Pais" den 57- jährigen Sampaoli, der im vergangenen Jahr einen Zwei- Jahresvertrag bei Sevilla unterschrieben hatte. Wenn die Andalusier ihn ziehen lassen würden, dann müsse er diese Chance einfach nutzen. Der bisherige Argentinien- Coach Edgardo Bauza war angesichts der schlechten Ergebnisse in der WM- Qualifikation beurlaubt worden.

Bereits Ende April hatte der argentinische Verbandschef Claudio Tapia erklärt, Sampaoli als neuen Trainer gewinnen zu wollen. Derzeit wird aber offenbar noch mit Sevilla über einen Ausstieg verhandelt. Berichten zufolge sieht Sampaolis Vertrag eine Ausstiegsklausel mit einer Ablöse von 1,5 Millionen Dollar (1,35 Mio. Euro) vor. Der Club liegt vor der letzten Partie der Saison auf dem vierten Tabellenplatz.

17:02 Uhr: +RADSPORT+

Ex- Profi Winokurow soll sich vor Strafgericht verantworten

Olympiasieger Alexander Winokurow soll sich wegen Betrugsverdacht vor einem Strafgericht in Belgien verantworten. Das entschied ein Gericht in Lüttich am Freitag, wie die Nachrichtenagentur Belga berichtete. Auch der 33- jährige russische Radprofi Alexander Kolobnew wird sich dort verteidigen müssen.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem heute 43- jährigen Kasachen Winokurow vor, seinem russischen Rivalen Kolobnew den Sieg beim Frühjahrsklassiker Lüttich- Bastogne- Lüttich am 25. April 2010 für 150.000 Euro abgekauft zu haben. Demnach sollen die beiden Profis den Deal kurz vor Ende des Rennens unter sich ausgemacht haben. Die Anwälte der beiden Sportler bestreiten das. Sie können noch Widerspruch gegen die Überstellung ans Strafgericht einlegen.

16:36 Uhr: +TENNIS+

Scharapowa will keine Wildcard für Wimbledon

Tennisstar Maria Scharapowa wird keine Wildcard für das Grand- Slam- Turnier in Wimbledon beantragen. Die 30- jährige Russin, die eine 15- monatige Dopingsperre hinter sich hat, kündigte am Freitag auf ihrer Website an, dass sie das Qualifikationsturnier spielen werde.

Foto: AP

Die Wimbledonsiegerin von 2004 hat als aktuelle Nummer 211 der Weltrangliste keinen Startplatz im Hauptbewerb sicher, aber in bisher drei Turnieren genügend Punkte für die Teilnahme an der Qualifikation gesammelt. Von den Veranstaltern der kommenden French Open (ab 28. Mai) war Scharapowa vor wenigen Tagen eine Wildcard mit Hinweis auf ihre Rückkehr nach einer Dopingsperre verwehrt worden.

15:14 Uhr: +FUSSBALL+

Austria verlängert mit Salamon

Bundesligist Austria Wien hat den Vertrag von Thomas Salamon bis 2019 verlängert. Der Absolvent der Frank- Stronach- Akademie in Hollabrunn kam im Jänner 2014 von Grödig zu den Favoritnern.

10:06 Uhr: +EISHOCKEY+

Anaheim gleicht im NHL- Western- Conference- Finale zum 2:2 aus

Die Nashville Predators haben in der "best of seven- "-Serie im Western- Conference- Finale der nordamerikanischen Eishockey- Profiliga NHL den erneuten Ausgleich hinnehmen müssen. Das Team aus Tennessee verlor am Donnerstagabend Spiel vier gegen die Anaheim Ducks nach Verlängerung 2:3. Nach zuvor sechs Heimsiegen war es die erste Play- off- Niederlage der Predators vor eigenem Publikum.

10:00 +BEACHVOLLEYBALL+

Doppler/Horst ziehen in Rio ins Achtelfinale ein

Clemens Doppler/Alexander Horst haben beim Beachvolleyball- World- Tour- Turnier in Rio de Janeiro direkt das Achtelfinale erreicht. In der Olympia- Tennisarena in Barra setzte sich das heimische Top- Duo gegen die Polen Grzegorz Fijalek/Michal Bryl mit 2:1 (13/- 17/11) sowie im Gruppenfinale gegen seine Landsleute Alexander Huber/Julian Hörl mit 2:0 (11,17) durch.

Foto: GEPA

22:44 Uhr: +FUSSBALL+

Leicester erleidet mit Fuchs gegen Tottenham 1:6- Heimdebakel! Für Leicester City hat es im Nachtragsspiel der 34. Runde in der englischen Premier League ein Heimdebakel gesetzt. Der Vorjahresmeister ging gegen den Vize- Champion Tottenham mit 1:6 unter, der als Innenverteidiger aufgebotene Ex- ÖFB- Teamkapitän Christian Fuchs spielte bei den Verlierern durch. Bei den Siegern saß Kevin Wimmer auf der Bank. Held des Abends war Harry Kane mit vier Toren. Der englische Teamstürmer ist nun mit 26 Liga- Saisontreffern Führender der Schützenliste.

Foto: Associated Press

22:44 Uhr: +FUSSBALL+

Anderlecht zum 34. Mal belgischer Meister! Der RSC Anderlecht ist zum 34. Mal belgischer Meister. Der Rekord- Champion fixierte den Titel am Donnerstagabend in der vorletzten Runde mit einem 3:1- Auswärtssieg gegen Charleroi. Matchwinner für die Gäste war der polnische Teamspieler Lukasz Teodorczyk, ein Leihspieler von Dynamo Kiew. Der 25- jährige Stürmer traf zweimal und hält damit schon bei 30 Pflichtspiel- Toren in dieser Saison.

22:10 Uhr: +FUSSBALL+

Janko trifft bei Basels Heim- 2:2 gegen Sion! Marc Janko hat sein zwölftes Saisontor für den FC Basel in der Schweizer Fußball- Liga erzielt. Der ÖFB- Teamstürmer, der den Meister im Sommer verlässt, traf beim Heim- 2:2 gegen Sion in der 33. Minute zum zwischenzeitlichen 1:0 und wurde in der 57. Minute ausgetauscht. Unterdessen fixierte der Traditionsklub FC Zürich schon drei Runden vor Schluss der zweithöchsten Liga die Rückkehr ins Oberhaus, weil Neuchatel Xamax gegen Schaffhausen 1:2 verlor.

21:45 Uhr: +BASKETBALL+

Kein Warrior im All- NBA First Team 2016/17! Die Wahl des All- NBA First Team der Saison 2016/17 unter 100 Fachjournalisten hat ein überraschendes Ergebnis gebracht, da sich in diesem kein einziger Spieler von Titelfavorit Golden State Warriors wiederfindet. Houston- Rockets- Spielmacher James Harden wurde dagegen einstimmig gewählt, dahinter folgten die Superstars LeBron James und Russell Westbrook mit jeweils 99 von 100 möglichen Stimmen.

19:29 Uhr: +FUSSBALL+

Katar rechnet bei WM 2022 mit Zustrom von fast 1,3 Mio. Fans! Ausrichter Katar rechnet bei der Fußball- WM 2022 mit der Anreise von fast 1,3 Millionen Fans aus dem Ausland. Das gab Nasser Al- Kather, Mitglied des Organisationskomitees, am Donnerstag bekannt. Außerdem gehe man davon aus, dass die Mehrheit der Anhänger erstmals bei einer Endrunde nicht aus Europa und Südamerika, sondern aus dem arabischen Raum, vor allem aus Saudi- Arabien, einreisen wird. Al- Kather hofft auch auf zahlreiche Fans aus Indien und Russland. 2014 kamen rund eine Million Schlachtenbummler zum Turnier in Brasilien.

Foto: AFP

19:20 Uhr: +FUSSBALL+

Olympiakos- Besitzer übernimmt Nottingham Forest! Der Besitzer des griechischen Meisters Olympiakos Piräus, Evangelos Marinakis, hat den englischen Zweitligisten Nottingham Forest gekauft. Marinakis steht an der Spitze eines Konsortiums, wie der Klub am Donnerstag mitteilte. Nottingham, Meistercup- Gewinner von 1979, hat diese Saison nur auf dem 21. Platz abgeschlossen und damit den Abstieg in die Drittklassigkeit hauchdünn vermieden.

18:51 Uhr: +FUSSBALL+

"Schwalben" können in England nachträglich bestraft werden! Im englischen Fußball können Spieler ab der nächsten Saison mit einer nachträglichen Sperre von zwei Partien bestraft werden, wenn sie den Referee mit einer "Schwalbe" täuschen. Allerdings nur dann, wenn es dadurch zu einem Ausschluss oder einer Elfmeterentscheidung kommen sollte. Diese neue Regel beschloss der englische Fußballverband (FA) am Donnerstag bei seiner Generalversammlung. Die Entscheidung über solche Fälle wird in Zukunft ein Gremium fällen, das aus einem ehemaligen Schiedsrichter, einem Ex- Trainer und einem früheren Profi besteht. Das Gremium wird dazu jeden Montag Videomaterial vom Wochenende auswerten. Es muss bezüglich der strittigen Szene zu einer einstimmigen Entscheidung kommen, damit die Sperre verhängt wird.

17:25 Uhr: +DOPING+

WADA will schon 2018 Sanktionen für NOKs und Sportverbände! Nationale Olympische Komitees und internationale Sportverbände sollen bei gravierenden Regelverstößen künftig ebenso sanktioniert werden wie Athleten bei Dopingvergehen. Die Welt- Anti- Doping- Agentur (WADA) machte am Donnerstag den Weg für neue Regelungen frei, die möglichst schon bei den Olympischen Winterspielen im Februar 2018 in der südkoreanischen Stadt Pyeongchang greifen sollen. Der WADA- Stiftungsrat beschloss in Montreal einen Plan für ein beschleunigtes Verfahren. Die nächste Revision des WADA- Codes wäre sonst erst 2021 wirksam geworden.

Foto: APA/dpa/Patrick Seeger

16:37 Uhr: +TENNIS+

Jürgen Melzer fällt verletzt für French- Open- Quali aus! Eine Verletzung verhindert das Antreten von Jürgen Melzer in der am Montag beginnenden Qualifikation für die French Open in Paris. Der Halbfinalist der French Open von 2010 hat sich in der vergangenen Woche beim Challenger in Aix- en- Provence am linken Ellbogen verletzt. Über ein Antreten im Doppel in Paris wollte Melzer kurzfristig entscheiden.

Foto: GEPA

15:42 Uhr: +KANU+

Schwarz/Lehaci starten nächste gemeinsame Kampagne vorerst solo! Die Olympia- Kanutinnen Viktoria Schwarz und Ana Roxana Lehaci starten am Freitag neun Monate nach den Rio- Spielen in die Wettkampfsaison. Bis Sonntag erfolgt in Montemor- o-Velho in Portugal der Start zum Weltcup, in dem es in den beiden Folgewochen in Szeged und Belgrad nahtlos weitergeht. Erst in Serbien Anfang Juni werden Schwarz/Lehaci wieder gemeinsam im Zweier um Topplatzierungen paddeln. Für beide hatte sich der Traum von der Olympia- Teilnahme in Brasilien erfüllt, aber anders als erwartet. Statt es regulär nach zwei harten Vorbereitungsjahren zu schaffen, ergatterten sie den Quotenplatz nachträglich.

Ana Roxana Lehaci und Viktoria Schwarz Foto: GEPA

Da war Schwarz nach einem Balkon- Sturz beim Schlafwandeln aber vorübergehend außer Gefecht. Während die Oberösterreicherin letztlich im Einzel zum Zug kam, nahm ihren Platz im Zweier Yvonne Schuring ein. "Nachdem wir es in Rio nicht gemeinsam ins Boot geschafft haben, müssen wir das in Tokio nachholen", gab sich die 31- jährige Schwarz hinsichtlich der Spiele 2020 betont kämpferisch. In Portugal und nächste Woche in Ungarn versuchen sich die beiden aber noch im Kajak- Einer - Schwarz über 200 m, Lehaci über 500 und 5000 m. Danach zu Pfingsten wollen sie aber wieder in einem Boot bzw. im Kajak- Zweier sitzen.

14:45 Uhr: +FUSSBALL+

Pervan und Eler Spieler des Jahres der Ersten Liga

Torhüter Pavao Pervan von Aufsteiger LASK Linz und Stürmer Patrik Eler von Wacker Innsbruck sind von einer Fachjury zu den besten Spielern der Ersten Liga gewählt worden. Pervan wurde wie schon im Vorjahr zur Nummer eins unter den Schlussmännern gewählt, obwohl er fast den gesamten Herbst verletzt ausgefallen war. Eler führt die Torschützenliste der Liga mit 24 Treffern überlegen an. Gewählt haben Präsidenten, Manager und Trainer der Vereine.

Pavao Pervan (li.) und Patrik Eler Foto: GEPA

Beste Torhüter:

1. Pavao Pervan (LASK Linz)

2. Hidajek Hankic (Blau Weiß Linz)

3. Christopher Knett (Austria Lustenau)

Beste Feldspieler:

1. Patrik Eler (Wacker Innsbruck)

2. Thomas Goiginger (Blau Weiß Linz)

3. Julian Wießmeier (Austria Lustenau)

13:28 Uhr: +FUSSBALL+

Juventus peilt nach Cup- Sieg das Triple an!

Den ersten Titel der Saison hat Juventus Turin am Mittwochabend mit dem Sieg im nationalen Cup geholt - weitere sollen folgen. "Die Mannschaft hat bisher eine ausgezeichnete Saison gespielt ... Die es jetzt groß zu machen gilt", sagte Juve- Coach Massimiliano Allegri nach dem 2:0 über Lazio Rom. Groß heißt: Triple.

Foto: AFP

11:34 Uhr: +FUSSBALL+

Ticket- Verkauf für WM- Qualifikationsspiele im Herbst startet

Am Freitag startet der Österreichische Fußball- Bund (ÖFB) den Ticket- Verkauf für die letzten beiden Heimspiele in der Qualifikation für die WM 2018 in Russland. Karten für die Partien gegen Georgien am 5. September und gegen Serbien am 6. Oktober (jeweils 20.45 Uhr im Wiener Ernst- Happel- Stadion) werden vorerst ausschließlich im Abo angeboten. Einzeltickets wird es erst zu einem späteren Zeitpunkt geben.

10:44 Uhr: +FUSSBALL+

Wießmeier wechselt von Austria Lustenau zur SV Ried

Der offensive Mittelfeldspieler Julian Wießmeier ist von Erste- Liga- Klub Austria Lustenau zur SV Ried gewechselt. Der 24- jährige Deutsche unterschrieb beim Schlusslicht der Bundesliga einen Dreijahresvertrag. Das gaben die Innviertler am Donnerstag bekannt.