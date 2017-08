"Schallangriff" auf kanadische und US- Diplomaten?

Wurden Diplomaten aus Kanada und den USA Opfer eines "akustischen Anschlags", während sie in Kuba stationiert waren? Diese Frage beschäftigt die Regierungen in Ottawa und Washington seit dem Vorjahr, als die ersten mysteriösen Erkrankungen bekannt wurden. Laut jüngsten Medienberichten klagten die betroffenen Staatsbediensteten über Störungen des Hör- und Gleichgewichtsorganes und sogar über Hörverlust. Das US- Außenministerium bestätigte am Donnerstag, dass einige US- Bürger in Kuba und in den USA behandelt werden mussten.