Schafft Rapid beim SKN St. Pölten die Wende?

Vier Tage später gastiert Rapid im Viertelfinale des ÖFB- Cups nämlich erneut bei den Niederösterreichern. Da in der Meisterschaft der Zug Richtung Europa längst abgefahren ist, ist dies der letzte Strohhalm für die Teilnahme im internationalen Geschäft. Bei einer Fortsetzung der grünweißen Pleiten- und Pannenserie droht es in Hütteldorf jedoch kräftig zu rumoren. Nach dem Rückfall auf Rang sieben bei sieben Punkten Vorsprung auf Schlusslicht Ried spukte zumindest medial sogar das Abstiegsgespenst im Westen Wiens herum. Damir Canadi ist angesichts einer Liga- Bilanz von zwei Siegen, vier Unentschieden und sechs Niederlagen nicht mehr unumstritten. Rapids Trainer betonte via Aussendung: "Die jetzige Situation ist für uns alle nicht angenehm, aber hier werden wir mit Ruhe und konzentrierter Arbeit wieder zusammen herauskommen."

Canadi: "Wir haben das Vergangene abgehakt"

Nicht mithelfen können dabei allerdings ÖFB- Kicker Louis Schaub und der Isländer Arnor Traustason, die beide verletzt von den Teamcamps ihrer Nationalmannschaften nach Wien zurückkehrten. Immerhin traf Giorgi Kvilitaia für Georgien zweimal. Er soll nun die nötigen Tore für den ersten Frühjahrs- Dreier schießen. "Dafür werden wir alles geben", so Canadi. "Wir haben das Vergangene abgehakt, die Zeit zur Analyse genützt und konzentrieren uns nun voll fokussiert auf die anstehende Aufgabe in St. Pölten."

Fallmann: "Brauchen Punkte, um unsere Ziele zu erreichen"

Der Cup- Auftritt am Mittwochabend wird bei Grün- Weiß vorerst beiseitegeschoben. So wollen es auch die St. Pöltner halten. Die "Wölfe" unterlagen vor der Länderspielpause beim WAC nach einem Gegentor in letzter Minute mit 0:1, zeigten dabei eine schwache Leistung. "Wir brauchen Punkte, um unsere Ziele zu erreichen. Unser Fokus liegt deshalb vorerst nur auf der Meisterschaft", wollte Trainer Jochen Fallmann betont wissen. Bei den Niederösterreichern ist Abwehrchef Babacar Diallo nach seiner Sperre wieder spielberechtigt. Mittelstürmer Lonsana Doumbouya ist hingegen aufgrund einer Fußverletzung fraglich.

In den beiden bisherigen Aufeinandertreffen in dieser Saison blieb Rapid gegen St. Pölten ungeschlagen (1:0, 1:1). Im dritten Saisonviertel holte der SKN bisher aber mehr als doppelt so viele Zähler wie Rapid (13 bzw. 6). Von den jüngsten vier Heimspielen entschied St. Pölten außerdem drei für sich und spielte einmal remis. Fallmann war deshalb optimistisch: "Wenn wir unser positives Gesicht zeigen, gibt es eine große Möglichkeit, Punkte mitzunehmen."