Schade! Strauss/Holzer mit zweiter Niederlage

Das Wildcard- Duo unterlag den Deutschen Victoria Bieneck/Isabel Schneider bei großer Hitze 0:2 (- 10,- 13). Ein Sieg im abschließenden Gruppenmatch am Dienstag gegen die US- Amerikanerinnen Emily Day/Nicole Branagh könnte sie aber noch in die K.o.- Phase bringen.

Zuvor waren Martin Ermacora/Moritz Pristauz in ihrem zweiten WM- Gruppenmatch ebenfalls unterlegen. Am dritten WM- Tag sind am Sonntagnachmittag noch Cornelia Rimser/Lena Plesiutschnig und am Abend Clemens Doppler/Alexander Horst im Einsatz.