Sauschnell! Kriechmayr holt sich Abfahrtsticket

Vincent Kriechmayr hat sich am Donnerstag durch eine überlegene Bestzeit als Bester der drei ÖSV- Ticketanwärter im zweiten Abfahrtstraining der Ski- Herren in St. Moritz einen Startplatz für die Spezialabfahrt am Samstag geholt. Per Trainerentscheid wird das letzte Ticket an Olympiasieger Matthias Mayer oder Romed Baumann vergeben. Das Training wurde nach 24 Läufern wegen Nebels abgebrochen. Die Stimmen zum Training gibt's im Video oben!