Saudischer Prinz sitzt mit 80 Falken im Flugzeug

Was machen Mitglieder der saudischen Königsfamilie, wenn sie auf Urlaub fliegen und dort auch ab und zu auf die Jagd gehen wollen? Sie nehmen einfach ihre Falken mit. So geschehen auch in diesem Fall, allerdings ist es dann doch eher ungewöhnlich, dass rund 80 gefiederte Fluggäste in einem Passagierflugzeug sitzen. Dieses Foto, das an Bord eines Fluges im Nahen Osten entstanden ist, sorgt derzeit in den sozialen Netzwerken für Lacher.