Satire: Österreichs Antwort auf "America First"

Das Video ist Teil des Satireprojekts "Who wants to be second" . Beworben wird darin nicht nur Österreichs Erfahrung in Sachen Kriegsführung ("Wir haben den Ersten UND den Zweiten Weltkrieg angefangen"), sondern auch die schöne Landschaft, Andreas Gabalier ("Eine Mischung aus Elvis und einem Taschentuch") sowie großartige Sportler wie Niki Lauda ("Man kann sie verbrennen und sie leben immer noch"). Alles natürlich mit einem Augenzwinkern.

Dank einiger Tiefschläge (Stichwort Josef F. …) wird das Video in Österreich mit Sicherheit für Aufregung sorgen. Auch die Rechtspopulisten von Adolf Hitler bis Heinz Christian Strache werden aufs Korn genommen. In Sachen Außenpolitik ist man in Österreich Trump sowieso Jahrhunderte voraus: "Wir haben den Muslimbann erfunden", hieß es etwa in Anspielung auf die beiden Türkenbelagerungen. Immerhin haben wir die Türken "zwei Mal rausgeworfen - die sind totale Verlierer und können nicht mal Ski fahren".

"Sebastian Short" und Mozarts "Balls"

Zudem habe man in Österreich den coolsten und jüngsten Außenminister "Sebastian Short", der wiederum sei ungefähr so alt wie Trumps Sohn und könne sich ja mit diesem anfreunden, heißt es in dem etwa sechs Minuten langem Video. Zum Abschluss wird Trump herzlich eingeladen, die schönsten österreichischen Dörfer wie "Fucking" zu besuchen und man erklärt ihm, dass ja auch Mozart für seine "Kugeln" (englisch "Balls", was gleichbedeutend für Hoden ist) bekannt ist.