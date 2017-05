Satire- Medium schockt mit Merkels "Pixel- Kopftuch"

Es ist unter anderen eine ehemalige SPD- Abgeordnete, Lale Akgün, die auf Facebook verbreitete, dass Merkel die konservativen Medien in Saudi- Arabien wohl vor den Kopf gestoßen hatte. Nachdem die Kanzlerin bei ihrem Besuch im Königreich ohne Kopftuch auftrat, "wurden ihre Haare in den saudischen Medien (nicht bei uns) auf den Bildern gepixelt", schrieb Akgün und fühlte sich an "Absurdistan" erinnert. Zu Recht, wie sich bei näherem Hinsehen herausstellt - denn wie einigen Usern rasch auffiel, ist das Bild lediglich der Scherz eines Satire- Mediums.

"Just for Fun" - heißt es beim arabischen Pendant der "Tagespresse":

Kopftuch heißes Eisen in Europa

Keine Satire ist hingegen, dass in vielen islamisch geprägten Ländern von Frauen erwartet wird, ihren Kopf bzw. ihr Haar zu bedecken. Das Kopftuch (Hijab) oder gar die Vollverschleierung mit Niqab oder Burka werden auch in Europa immer mehr zum Diskussionsthema - zuletzt sorgte, wie berichtet , Bundespräsident Alexander Van der Bellen diesbezüglich für Irritationen.

Verschleierte Frauen in Wien Foto: Gerhard Bartel (Archivbild)

Kritik an Abdullah- Zentrum in Wien

Auch das von Saudi- Arabien finanzierte Wiener "Abdullah- Zentrum für interreligiösen und interkulturellen Dialog" sorgt immer wieder für Schlagzeilen - Gegner werfen dem Zentrum vor, ein Feigenblatt für Menschenrechtsverletzungen des saudischen Herrscherhauses zu sein. Zuletzt machten die Grünen weiter Druck in Richtung Schließung und übten harsche Kritik an den Plänen der Bundesregierung zur "Neuaufstellung" des Zentrums.