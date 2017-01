Satellit fotografiert Vulkanausbruch in Alaska

Die mithilfe eines Instruments namens Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (kurz: MODIS) an Bord von "Terra" gemachte Aufnahme, die die US- Raumfahrtbehörde jetzt auf ihrer Website veröffentlichte, zeigt eine dunkle, Kilometer hohe Aschewolke, die sich deutlich von den weißen Wolken über Alaska abhebt.

In der Vergangenheit führten Ausbrüche des Bogolofs dazu, dass das Eiland immer wieder verschwand, um an anderer Stelle und in veränderter Form wieder aus dem Meer aufzutauchen. Seit 1992 war die nur rund 0,75 Quadratkilometer große Insel weitgehend unverändert geblieben.

Bogoslof seit Dezember wieder aktiv

Mitte Dezember vergangenen Jahres ist der Vulkan Bogoslof wieder erwacht und seither mehrmals ausgebrochen, wie Messung des Alaska Volcano Observatory (AVO) und Aufnahmen (Bild unten) zeigen.

Ein Ausbruch des Bogolofs am 20. Dezember 2016 Foto: Alaska Volcano Observatory/Paul Tuvman

Dass sich auch unter der Meeresoberfläche einiges tut, zeigt ein am 10. Dezember 2016 aufgenommenes Foto, das Dan Leary von "Maritime Helicopters", einem Anbieter von Hubschraubertouren in Alaska, am 10. Jänner gemacht hat. Auf der Aufnahme ist in der Bildmitte zu sehen, wie gewaltige Gasblasen aus dem Unterwasservulkan aufsteigen.

Foto: Dan Leary

Unter Wasser bildet sich neuer Vulkankegel

Laut Angaben der AVO- Geologin Michelle Coombs zeigen Satellitenbilder, dass der aktive Schlot direkt neben Bogolof Island unter Wasser liegt und die Insel bereits verändere. "Man kann sehen, wie sich aus dem Material ein neuer Vulkankegel bildet. Geht es so weiter, dann könnte dieser bald über der Wasseroberfläche liegen", sagte sie am 30. Dezember der "New York Times".

Der am 18. Dezember 1999 gestartete "Terra"- Satellit dient zur Erforschung und Beobachtung der Erde und bewegt sich auf einer polaren, sonnensynchronen Umlaufbahn.