Satellit fotografiert Vulkanausbruch aus dem All

Gemacht wurde die Aufnahme mit einem in Japan gebauten Instrument namens ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer), einem der fünf wissenschaftlichen Instrumente an Bord von "Terra".

Illustration: Der Erdbeobachtungssatellit "Terra" Foto: NASA

Der 3283 Meter hohe und vor rund 60.000 bis 70.000 Jahren entstandene Vulkan Schiwelutsch ist einer der größten und aktivsten Feuerberge auf Kamtschatka. Mindestens 60 große Ausbrüche des Schiwelutsch haben sich in den vergangenen 10.000 Jahren ereignet.

Der Vulkan Schiwelutsch fotografiert von der Internationalen Raumstation ISS aus Foto: NASA/JSC

Der am 18. Dezember 1999 gestartete NASA- Satellit "Terra" dient zur Erforschung und Beobachtung der Erde und umrundet diese in einer Höhe von 700 Kilometern auf einer polaren, sonnensynchronen Umlaufbahn.