Sarg passt nicht durch Gang: Pflanzen müssen weg

Ein morbider Streit tobt in einer Wohnhausanlage im Wiener Bezirk Ottakring: Nach einem Todesfall müssen alle Gänge von Pflanzen und Co. befreit werden. Grund: Der Sarg passte nicht durch den Gang in die Wohnung. "Nur über meine Leiche", zeigt sich Mieterin Gisela H. kämpferisch. Seit 54 Jahre stehen ihre Sträucher und Kakteen am Laubengang.