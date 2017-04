Sankt Petersburg: Terror- Blutbad in der U- Bahn!

Der TV- Sender LifeNews zeigte Bilder von verletzten Menschen, die auf einem Metro- Bahnsteig liegen und vollkommen verrauchte Haltestellen. Die Agentur RIA berichtete, mindestens zehn Menschen seien verletzt. Offenbar war eine weitere Bombe platziert gewesen, die nicht detoniert ist. In übereinstimmenden TV- Berichten heißt es, dass der Sprengsatz in der Metrostation Ploschtschad Wosstanija (Platz des Aufstands) entschärft werden konnte.

Foto: APA Grafik

Alle U- Bahn- Stationen geschlossen

Derzeit sind alle U- Bahn- Stationen geschlossen. Dutzende Passagiere wurden von Rettungskräften in Sicherheit gebracht. Sie marschierten teilweise über die Gleise der Metro nach außen. Am Sankt Petersburger Flughafen Pulkowo wurden die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt, ebenso in der Metro der Hauptstadt Moskau.

Sprengsatz mit Metallteilen

Behördenquellen schätzen, dass die Sprengkraft der Bombe einer Explosion von 200 bis 300 Gramm Dynamit entsprach. Der Sprengsatz sei mit Metallteilen versehen gewesen. Nach ersten Erkenntnissen dürfte es sich nicht um einen Selbstmordattentäter gehandelt haben. Der Sprengsatz sei im Waggon platziert worden.

Rettungskräfte eilen mit einem Verletzten zu einem Krankenwagen. Foto: AFP

Polizei und Einsatzkräfte vor der U-Bahnstation Technologistschesky Institut Foto: AFP/Ruslan Shamukov

Staatsanwaltschaft spricht von Terrorakt

Präsident Putin kündigte eine umfassende Aufklärung des Angriffs an. "Wir ziehen alle möglichen Ursachen in Betracht, dies beinhaltet auch Terrorismus", erklärte der Kremlchef, der gerade ein Treffen mit seinem weißrussischen Amtskollegen Alexander Lukschenko hatte. Wenig später erklärte die Generalstaatsanwaltschaft, dass man nun wegen eines Terrorakts ermittle. Es gebe klare Hinweise in diese Richtung.

Präsident Putin sprach gerade bei einer Konferenz, als es zur Detonation in der Metro kam. Foto: AP

EU- Außenminister kondolieren Putin

Der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel sagte in Luxemburg, vieles deute auf "einen hinterhältigen Anschlag" hin, auch wenn die Hintergründe noch nicht klar seien. Die EU- Außenbeauftragte Federica Mogherini und die EU- Außenminister drückten ihr Mitgefühl aus. "Unsere Gedanken sind bei allen Menschen Russlands", schrieb Mogherini am Montag auf Twitter.

Mogherini und die Minister hatten in Luxemburg unter anderem über eine neue Syrien- Strategie diskutiert. Auch NATO- Generalsekretär Jens Stoltenberg sprach via Twitter seine Anteilnahme aus. "Tiefstes Mitgefühl für die Betroffenen, ihre Angehörigen und das russische Volk."

Anschläge auf Moskauer U- Bahn

In der Vergangenheit hatte es mehrere Anschläge auf die U- Bahn in Moskau mit zahlreichen Toten gegeben. Die meisten davon wurden in Verbindung mit islamistischen Terroristen aus Tschetschenien gebracht. In St. Petersburg gab es bisher keine Anschläge. Im Jahr 2000 waren mindestens 38 Menschen getötet worden, als sich zwei Selbstmordattentäterinnen in der Moskauer U- Bahn in die Luft sprengten.