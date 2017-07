Sanitäter- Streik in Wien ist (vorerst) vom Tisch

Die Proteste der 450 Sanitäter in der Vorwoche zeigen erste Wirkung : Nach einer fünfstündigen Krisensitzung am Montag wird die Entlassungswelle beim Roten Kreuz entschärft. Ein Streik ist damit (vorerst) vom Tisch, bestätigt die Gewerkschaft. Langfristig will die Stadt das Krankentransportwesen neu aufstellen.