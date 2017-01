"Sanitäter" mischte sich bei Unfall unter Helfer

Mit Blaulicht und in Rotkreuzuniform ist ein Mann am Mittwoch zu einer Unfallstelle im oberösterreichischen St. Lorenz am Mondsee gerast. Vor Ort bot der eifrige Helfer sofort seine Dienste an, die Verletzten waren zu diesem Zeitpunkt jedoch schon längst versorgt. Zum Glück! Denn später stellte sich heraus, dass es sich bei dem Unbekannten, der sogar ein Fernsehinterview gab, um keinen echten Notfallsanitäter gehandelt hatte. Die Ermittlungen laufen.