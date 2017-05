Sandstürme sorgen für extreme Feinstaubbelastung

Sandstürme haben in China die Schadstoffwerte in der Luft in gefährliche Höhen schnellen lassen. In der Hauptstadt Peking erreichte der Index für den besonders gesundheitsgefährdenden Feinstaub (PM 2,5) mehr als 623 Mikrogramm und damit das 25- Fache des empfohlenen Grenzwerts der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Die Behörden riefen ältere Menschen und Kinder am Donnerstag dazu auf, zu Hause zu bleiben.