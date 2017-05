Salzburger FPÖ- Chefin Marlene Svazek im Spital

Die Einsatzkräfte sprechen von einem unfassbarem Glück, dass nicht noch Schlimmeres passiert ist: Die 24- jährige Svazek war mit ihrem schwarzen Audi auf der B21 im Landkreis Berchtesgardener Land in Richtung Bad Reichenhall unterwegs, als auf der Gegenfahrbahn ein Auto mit einem Lastwagen kollidierte und dabei in das entgegenkommende Fahrzeug der Politikerin geschleudert wurde. Die Fahrertüre wurde dabei so stark verklemmt, dass Svazek von der Feuerwehr mit Spezialwerkzeugen aus dem Wrack befreit werden musste.

Laut Polizei wurde die Politikerin sofort in ein Spital eingeliefert. Dort gaben die Ärzte vorsichtig Entwarnung: Schleudertrauma und mehrere Schrammen. Sie hatte großes Glück! Zur Sicherheit muss sie aber vorerst noch im Krankenhaus bleiben.

Foto: BRK BGL/Markus Leitner

Die "Krone" erreichte Svazek am Telefon: "Ich hatte wirklich 100 Schutzengel", bestätigt sie den Vorfall. "Ich hab mich beim Aufprall weggeduckt, sonst hätte ich wohl die ganze Scheibe im Gesicht gehabt." Sie hofft, dass sie bis zu ihrem Geburtstag am Samstag wieder entlassen werden kann.

Anna Dobler, Kronen Zeitung