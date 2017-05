Salzburger bezog Drogen aus dem Darknet - Anzeige!

Bereits im September 2016 wurde am Flughafen in Frankfurt eine Lieferung von 500 Gramm Amphetaminpaste an den 24- jährigen Halleiner sichergestellt. Er wurde jetzt bei der Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt.

Ein BKA-Spezialermittler auf der Jagd nach Darknet-Dealern Foto: Reinhard Holl

Von internationalen Ermittlern ausgeforscht

Der Beschuldigte wurde im Zuge einer internationalen Ermittlungsaktion ausgeforscht. Das Suchtgift soll er bei Drogenhändlern in Holland und Deutschland bestellt haben. Bei der Hausdurchsuchung in der Wohnung des 24- Jährigen fanden Beamte aus Hallein 62 Gramm Cannabis, 14 Gramm Cocablätter, 15 Cannabispflanzen sowie kleine Mengen an Amphetamin und Kokain.

Am Laptop des Mannes konnten noch weitere Drogen- Bestellungen im Darknet, dem verborgenen und nur über Anonymisierungs- Software wie TOR zugänglichen Teil des Internets, nachvollzogen werden. Der Verdächtige habe bisher jegliche Aussage verweigert, hieß es am Freitag von der Landespolizeidirektion Salzburg.