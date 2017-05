Salzburger (64) vermisst: Bekannter festgenommen

Mordalarm in einem Vermisstenfall in Salzburg: Seit Juli 2016 gilt der Salzburger Roland Krenn als abgängig. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, klickten dann am 26. April für einen 23- jährigen Mann aus dem Flachgau die Handschellen. Der Verdächtige sitzt derzeit wegen Mordverdachts in der Justizanstalt Puch- Urstein in U- Haft. Er war der letzte, der nachweislich Kontakt zum 64- jährigen Vermissten hatte.