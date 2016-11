Salzburg verkürzt Rückstand auf Spitzenduo

Die Salzburger mussten zum fünften Mal in Serie in die Verlängerung. Dabei hatten sie zwei Niederlagen kassiert, gegen den KAC gelang ihnen aber mit 4:3 die Revanche für das 3:4 nach Penaltyschießen neun Tage zuvor. Dabei war den Gastgebern ein Blitzstart gelungen. Duncan nach 22 Sekunden und Olson nach 32 Sekunden überraschten mit ihren Toren den Rekordmeister.

Die Kärntner blieben aber dennoch im Spiel. Pance gelang jeweils der Anschlusstreffer zum 1:2 (4.) und 2:3 (52.), dank Hurtubise (55.) schaffte es der KAC in die Overtime. Da traf aber Hughes für Salzburg (66.), der KAC kassierte die dritte Niederlage in Folge (jeweils auswärts).

Tiroler Derby geht an Innsbruck

Das Tirol- Derby um den vierten Platz entschieden die Innsbrucker gegen Bozen mit 6:2 für sich. Die "Haie" feierten den siebten Sieg in den jüngsten neun Matches und liegen sechs Punkte hinter dem Dritten. Die Südtiroler, die am Dienstag das Match gegen Salzburg wegen eines Magen- Darm- Virus, der rund die Hälfte des Teams betroffen hatte, ausfallen lassen mussten, machten ein 0:2 wett. Stach brachte die Gastgeber mit seinem zweiten Treffer aber wieder auf die Siegerstraße.

Der VSV rückte dank einer eindrucksvollen Vorstellung beim 5:1 gegen Znojmo erstmals seit 30. September auf den sechsten Rang vor. Die Kärntner überholten die Graz 99ers, die nach der Niederlage in Dornbirn schon vier Matches sieglos sind. Trotz des auch im Team grassierenden Novo- Virus, einer Brech- Durchfall- Erkrankung, präsentierten sich die Villacher spielfreudig und gewannen auch das dritte Saisonduell mit den Tschechen. Verlic mit zwei Treffern (4., 55.) und Locke mit drei Assists ragten heraus.

Dornbirn gewann im dritten Saisonduell mit Graz erstmals, McBride stellte mit seinen Treffern in der 54. (in Unterzahl) und 60. Minute den ersten Sieg nach sieben Niederlagen sicher. Die Vorarlberger schlossen nach Punkten zum Zehnten, Fehervar, auf. Die Ungarn unterlagen in Ljubljana 1:3, es war erst der zweite Saisonerfolg der Slowenen.

# Team Sp S U N +/- P 1. Salzburg 19 13 0 6 30 41 2. Vienna Capitals 19 14 0 5 16 40 3. Linz 19 13 0 6 16 38 4. Bozen 19 11 0 8 6 32 5. Innsbruck 19 10 0 9 6 31 6. Graz 19 10 0 9 13 31 7. VSV 19 9 0 10 6 28 8. Znaim 19 10 0 9 -10 28 9. KAC 19 8 0 11 0 25 10. Szekesfehervar 19 7 0 12 -18 20 11. Dornbirn 19 5 0 14 -18 19 12. Olimpija Laibach 19 4 0 15 -47 9