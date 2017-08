Salzburg: Schwerer Verkehrsunfall auf der A10

Bei einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw sind am Sonntag auf der Tauernautobahn (A10) neun Personen zum Teil schwer verletzt worden. Zwei deutsche Familien hatten gegen 1 Uhr ihre Autos am Heimweg vom Urlaub nach einer Panne am Pannenstreifen angehalten. Kurz darauf prallte ein nachfolgender 26- jähriger Pkw- Lenker aus Deutschland in den hinteren der stehenden Wagen.