Salzburg: Rathgeber wegen Untreue verurteilt

Die Ex- Leiterin des Budgetreferats des Landes Salzburg, Monika Rathgeber (45), ist am Donnerstag in der Causa Finanzskandal bei einem Prozess am Landesgericht Salzburg wegen Untreue in Zusammenhang mit einem spekulativen Zins- Swapgeschäft schuldig gesprochen worden. Der Schaden beträgt laut Gericht rund 539.000 Euro. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.