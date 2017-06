Salzburg: Laimer kommt gar nicht mehr

Seit einer Woche schwitzt der Großteil der Bullen in der Vorbereitung. Mit dem 5:1 gegen Anif stecken sogar schon einige Spielminuten in den Beinen. Während es für sieben Salzburg- Kicker erst heute wieder ernst wird: Denn die Teamspieler Lazaro, Lainer, Stangl, Wolf (alle Österreich), Valon Berisha (Kosovo), Hwang (Südkorea) und Samassekou (Mali) hatten durch die Einsätze für ihre Heimat eine Woche länger Urlaub, stoßen nun ins Trainingscamp in Leogang, wo am Mittwoch (18.30) der nächste Test gegen Terek Grozny ansteht.

Foto: GEPA

Laimer freigestellt

Doch sowohl heute als auch im Spiel gegen die Russen werden die Besucher Konrad Laimer vergeblich suchen. Der Mittelfeldspieler kommt gar nicht mehr, er wurde von den Bullen freigestellt! Das hört sich zwar dramatisch an, die Begründung ist aber naheliegend. Der erst 20- Jährige soll seine sportliche Zukunft klären. Dabei steht schon länger fest: Der ÖFB- Teamkicker Laimer wird in der kommenden Spielzeit für RB Leipzig auflaufen - und somit auch die Chance haben, sich in der Champions League zu beweisen.

Kein Stress bei Leipzig

Stress mit der offiziellen Bekanntgabe des Transfers hat der deutsche Vize- Meister keinen. Erst am 3. und 4. Juli finden die Leistungstests statt. Und am 5. Juli bittet Leipzig- Trainer Hasenhüttl zur ersten Raseneinheit der neuen Saison. So lange wird es bis zur Bestätigung des Transfers aber auch nicht dauern.

Philipp Grill, Kronen Zeitung