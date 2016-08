Salzburg klaut Punkt aus "Grüner Hölle" Rapids

Statt dem Brasilianer spielte der 17- jährige Dayot Upamecano von Beginn an. Oscar musste zudem auf Kapitän Jonatan Soriano verzichten, der an einer Muskelverletzung im Oberschenkel laborierte. Für den Torjäger stürmte Munas Dabbur, der im CL- Play- Off gegen Dinamo Zagreb keine Minute auf dem Platz gestanden war. An die Gefahr und Präzision des Spaniers sollte der Sommerneuzugang aber bis zu seiner Auswechslung (79.) nicht herankommen. Rapid- Trainer Mike Büskens standen der verletzte Philipp Schobesberger und der aus privaten Gründen fehlende Jan Novota nicht zur Verfügung. Für den Slowaken hütete Richard Strebinger das Gehäuse.

Das anfängliche Abtasten beider Teams endete mit einem Lattentreffer der Gäste. Valon Berisha setzte einen Freistoß aus knapp 25 Metern an die Querlatte (17.). Rapid war in einer temporeichen Partie anfangs feldüberlegen, doch die besseren Chancen hatten von Beginn weg die Salzburger. Wanderson scheiterte nach einem gelungenen Konter an Strebinger (20.). Rapid deutete in der ersten Hälfte immer wieder über die Seiten Gefahr an. Eine abgefälschte Flanke von Arnor Traustason senkte sich unangenehm für Salzburg- Torhüter Alexander Walke, der mit Mühe parieren konnte (24.). Auf der Gegenseite parierte Strebinger einen abgefälschten Wanderson- Schuss gerade noch (30.).

Kurz vor der Pause spielten Wanderson und Dabbur einen Konter fahrlässig zu Ende (44.). Zuvor hatte Schiedsrichter Markus Hameter ein schwer zu beurteilendes Handspiel von Konrad Laimer im Salzburger Strafraum weiterlaufen lassen. In einer von ihrer Spannung lebenden Partie erhöhten die Gäste den Druck und kamen durch Laimer (52.), Dabbur (61.) und Wanderson, der sein 70- Meter- Solo nicht mit dem passenden Finish krönte (54.), zu weiteren guten Möglichkeiten. Nach einem ungewöhnlichen Trikotwechsel - Wanderson trug irrtümlich eines mit einem Bernardo- Schriftzug - schien sich Salzburg zunehmend mit dem Punkt zufriedenzugeben.

Dennoch erlebte Walke weiter eine geruhsame zweite Hälfte, von der sonst so starken Rapid- Offensive war ohne den zur Pause mit einer Oberschenkelverletzung ausgeschiedenen Schwab wenig zu sehen. Doch auch Salzburg blieb bis zuletzt ohne Torerfolg - in den vergangenen 14 Duellen hatten die "Bullen" immer getroffen.

Das Ergebnis:

SK Rapid Wien - Red Bull Salzburg 0:0

Wien, Allianz Stadion, 25.300, SR Hameter

Gelbe Karten: Mocinic, Joelinton, Schrammel bzw. Lainer, Upamecano, Caleta- Car

Rapid: Strebinger - Pavelic, Schößwendter, Dibon, Schrammel - Mocinic, Grahovac - Schaub (83. Murg), Schwab (46. Szanto), Traustason - Joelinton

Salzburg: Walke - Lainer, Caleta- Car, Hinteregger, Ulmer - Upamecano - Wanderson, Laimer, V. Berisha, Lazaro (89. Samassekou) - Dabbur (79. Gulbrandsen)