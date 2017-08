Salzburg: Hwang mimt den "Beton- Brecher"

Salzburgs zwölfjähriger Dauertraum von der Königsklasse - er wird heute Nacht in Rijeka entweder für ungewisse Zeit begraben, oder er erhält im Play- off noch eine Chance, Realität zu werden. Das Heim- 1:1 im Hinspiel ist aus Salzburger Sicht jedenfalls keine ausweglose Ausgangsposition. Das zeigt ein Blick zurück: Dinamo schaffte in Zagreb mit demselben Ergebnis im Vorjahr gegen die Bullen in der Mozartstadt den Aufstieg in die Champions League. 2009 wiederum kam Salzburg zu Hause "nur" zu einem 1:1, siegte dann in Zagreb aber 2:1, stieg ins Play- off auf.

Österreichs Meister kann sich heute gegen Kroatiens Champion zwar nicht mit einem 0:0 begnügen. Jedoch reicht bereits ein 1:0 fürs Weiterkommen. Und ein Tor traut sich die Truppe von Marco Rose zu.

Hwang soll's richten

Nachdem "Einser- Stürmer" Munas Dabbur aber weiterhin vom Pech verfolgt wird, Saisontreffer eins noch hinterherläuft, ruhen Salzburgs Sturm- Hoffnungen auf Hee- Chan Hwang. Im Gegensatz zum Israeli entwickelt sich der stille Südkoreaner immer mehr zum Winner- Typ: Bereits in der Vorsaison war der 21- Jährige mit zwölf Treffern Salzburgs bester Liga- Torschütze. Heuer traf das Talent als einziger Bulle sowohl in Europacup als auch Liga und Cup. Mit seiner Schnelligkeit soll der "Turbo" heute Rijekas dichtgestaffelte Abwehr aufmischen, den "Beton- Brecher" geben. "Er kann eine echte Waffe sein", sagt Rose. Der aber vermutet: "Da wir einen Treffer benötigen, glaube ich, dass die Kroaten noch mehr auf ihr Umschaltspiel setzen werden als im Hinspiel!"

Nur noch nicht offiziell: Lazaros Wechsel zu Hertha Berlin. Vorerst als Leihspieler - als Fixeinkauf, sobald er die Sprungsgelenksverletzung überstanden hat. Für rund fünf Millionen Euro.

Valentin Snobe (aus Rijeka), Kronen Zeitung