Salzburg- Gegner Rijeka gewinnt auch 2. Ligaspiel

D as passiert heute in der weiten Sportwelt abseits unserer Top- Storys, hier das Wichtigste vom Tag im Überblick:

07:40 Uhr: +FUSSBALL+

Salzburgs CL- Quali- Gegner Rijeka gewinnt auch 2. Ligaspiel

HNK Rijeka, am Mittwoch (18.45 Uhr) Gegner von Red Bull Salzburg im Hinspiel der dritten Quali- Runde zur Champions League, hat auch das zweite Spiel der kroatischen Meisterschaft gewonnen. Am Samstag feierte der Titelverteidiger um Ex- Austrianer Alexander Gorgon einen 4:1- Heimerfolg über Rudes und hält so wie Leader Dinamo Zagreb bei sechs Punkten. Gorgon spielte durch.

07:32 Uhr: TENNIS+

Andy Roddick und Kim Clijsters in "Hall of Fame" aufgenommen

Der US- Amerikaner Andy Roddick und die Belgierin Kim Clijsters sind am Samstag in Newport im US- Bundesstaat Rhode Island in die Tennis- Hall of Fame aufgenommen worden. Der 34- jährige Roddick war u.a. US- Open- Sieger 2003, Gewinner von 32 ATP- Titeln und 13 Wochen lang Nummer eins der ATP. Clijsters (41 Titel) ist u.a. vierfache Major- Siegerin und war 20 Wochen weltbeste Spielerin.

Kim Clijsters und Andy Roddick Foto: AP

07:30 Uhr: +RALLYE+

Staatsmeister Neubauer gewinnt Rallye Weiz vor Baumschlager

Staatsmeister Hermann Neubauer hat am Samstag den fünften von sieben Läufen der Rallye- Staatsmeisterschaft gewonnen. Der Titelverteidiger aus Salzburg setzte sich bei der Rallye Weiz in seinem Ford Fiesta nach 14 Sonderprüfungen mit mehr als zwei Minuten Vorsprung vor Raimund Baumschlager (VW Polo) durch.

22:36 Uhr: +AMERICAN FOOTBALL+

Swarco Raiders locker in Austrian Bowl

Die Raiders Tirol haben am Samstag das erste Halbfinale im Play- off der Austrian Football League (AFL) gegen die Ljubljana Silverhawks mit 45:27 für sich entschieden. Damit stehen die Raiders zum achten Mal in Folge in der Austrian Bowl. Am Sonntag wird im Wiener Derby auf der Hohen Warte zwischen den Dacia Vikings und den Danube Dragons der zweite Finalteilnehmer ermittelt.

20:12 Uhr: + LEICHTATHLETIK +

Lena Millonig bei U- 20- EM Vierte

Leichtathletin Lena Millonig hat bei den U20- Europameisterschaften in Grosseto eine Medaille über 3.000 m Hindernis nur knapp verpasst. Die Tochter von Ex- Spitzenläufer Dietmar Millonig belegte am Samstag in 10:22,97 Minuten Rang vier.

17:51 Uhr: + BASKETBALL +

BC Vienna hat neuen Coach

BC Vienna, Viertelfinalist der abgelaufenen Admiral Basketball- Bundesliga, hat am Samstag die Verpflichtung eines neuen Trainers bekanntgegeben. Die Wiener sicherten sich die Dienste des 59- jährigen Zeljko Lukajic.

15:57 Uhr: + FUSSBALL +

Goalie Randolph verlässt West Ham!

Der irische Nationaltormann Darren Randolph ist von West Ham United, neuer Club des ÖFB- Kickers Marko Arnautovic, zu Fußball- Premier- League- Absteiger Middlesbrough gewechselt. Der 30- Jährige unterschrieb einen Vierjahresvertrag, wie der Zweitligist am Samstag bekanntgab. Die Ablösesumme betrug fünf Millionen Pfund (5,58 Mio. Euro).

14:32 Uhr: + TENNIS +

Haider- Maurer startet in Hamburg

Andreas Haider- Maurer ist kommende Woche zum zweiten Mal nach seiner 19- monatigen Verletzungspause wieder im Turniereinsatz. Nach seinem Erstrunden- Aus in Wimbledon nützt der 30- jährige Niederösterreicher sein "geschütztes Ranking", um beim ATP- 500- Event in Hamburg dabeizusein. Haider- Maurer zog dabei mit dem Argentinier Diego Schwartzman ein schweres Los.

12:54 Uhr: +FUSSBALL+

Goalie Tino Casali wechselt von der Austria zu Mattersburg

Der SV Mattersburg hat sich Tino Casali von der Wiener Austria geschnappt. Der 21- Jährige kommt ablösefrei von den Wienern und erhält einen Vertrag bis 2019 mit auf Option auf eine weitere Saison.

11:48 Uhr: +SPRINGREITEN+

Tirol verteidigt Mannschafts- Titel erfolgreich

Das Quartett aus Tirol hat bei den Staatsmeisterschaften im Springreiten im Magna Racino bei Oberwaltersdorf den Mannschafts- Titel erfolgreich verteidigt. Catrin Glötzer- Thaler, die nach dem ersten Teilbewerb am Freitagabend (2 Umläufe) die Einzelwertung anführt, Christoph Obenauer, Fritz Kogelnig und Christoph Nothegger gewannen mit neun Fehlerpunkten souverän. Auf den Plätzen zwei und drei landeten Oberösterreich (Lea Florentina Kohl, Peter und Roland Englbrecht, Mathias Raisch) mit 28,50 und Niederösterreich (Sascha Kainz, Alice Janout, Theresa Pachler, Christian Schranz) mit 32,75 Fehlerpunkten.

11:05 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Bendrat verpasst auch bei letztem Versuch WM- Limit

Das österreichische Team bei den Leichtathletik- Weltmeisterschaften von 4. bis 13. August in London wird voraussichtlich fünf Athleten umfassen. Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger, die Siebenkämpferinnen Ivona Dadic und Verena Preiner, Zehnkämpfer Dominik Distelberger und Marathonläufer Valentin Pfeil haben die Limits geschafft. Hürdensprinterin Stephanie Bendrat verpasste am Freitagabend beim Meeting des LAZ Wien ihre letzte Chance, sie kam in ihren zwei Läufen über die 100 m Hürden auf 13,34 bzw. 13,25 Sekunden. "Es hat nicht sein sollen, ich laufe heuer einfach nicht so gut wie letztes Jahr. Es sind immer wieder sehr gute Abschnitte dabei, aber auch immer wieder Fehler. Einen wirklich sehr guten Lauf habe ich heuer nicht dabei gehabt", sagte die Athletin von Union Salzburg. Das WM- Limit war mit 12,98 angesetzt, mit einer Zeit unter 13,10 hätte sie aber noch in das Teilnehmerfeld rutschen können. Bendrats Bestleistung heuer waren 13,14 Sekunden Ende Juni in Ried.

10:51 Uhr: +FUSSBALL+

Frauen- EM: Deutsche Bundesliga gibt bei Endrunde den Ton an

Österreichs Frauen- Nationalteam hat bei der EM- Premiere in den Niederlanden dank der Legionärinnen aus der deutschen Bundesliga geglänzt. Die gesamte Startformation vom 1:0- Erfolg gegen die Schweiz kickt in einer der besten Ligen Europas. Die gibt bei der Endrunde den Ton an. Neben den 20 Spielerinnen von Deutschland sind 41 Legionärinnen diverser Teams bei Bayern München und Co engagiert.

Foto: GEPA

07:46 +LEICHTATHLETIK+

Usain Bolt nimmt für WM Fahrt auf

Sprintstar Usain Bolt hat sich beim Diamond League Meeting in Monaco für seine WM- Abschiedsvorstellung in London warmgelaufen. Der achtfache Olympiasieger aus Jamaika gewann am Freitag über 100 m in 9,95 Sekunden und blieb dabei erstmals in diesem Sommer unter der Zehn- Sekunden- Marke. Damit feierte Bolt eine gelungene WM- Generalprobe. Bei den Weltmeisterschaften vom 4. bis 13. August wird der 30- Jährige über 100 m und in der Staffel starten. Danach will er seine Karriere beenden.

Foto: AP