Salzburg: 17 eingeschlossene Wanderer gerettet

Nur mehr wenige Besucher befanden sich in der Klamm, als sich der Hang auf Höhe des Tiefblicks in Bewegung setzte. Felsen und Erdreich lösten sich neben der Großarler Straße, trafen die Straßenbrücke und mehrere Stege unterhalb: "Es sind insgesamt 200 Kubikmeter in die Liechtensteinklamm herunter gegangen. Dabei ist das Brückenwiderlager getroffen worden, die Brücke musste daraufhin gesperrt werden. Viele Stege sind zerstört worden, die Klamm wurde sofort gesperrt", schilderte der Pongauer Katastrophenreferent Norbert Paßrucker.

In der Klamm wurden laut ihm insgesamt fünf Menschen verletzt, teils weil sie auf der Flucht gestürzt sind oder von Steinen getroffen worden sind. Sie wurden von der Rettung zur Sicherheit ins Spital gebracht, später aber nur mit Abschürfungen wieder entlassen.

Feuerwehrkommandant Joseph Prommegger zeigt auf die Stelle, wo der Fels in die Klamm hinab stürzte. Foto: GERHARD SCHIEL

Foto: Google Maps

"Haben sofort Bergrettungsarzt zu den Besuchern abgeseilt"

Weitere 17 Besucher - es handelte sich zum Großteil um jüngere, sportliche Touristen - und ein Hund wurden aber weiter oben eingeschlossen: "Wir haben sofort einen Bergrettungsarzt zu den Gruppen abgeseilt, der Untersuchungen vornahm. Der Arzt konnte schnell Entwarnung geben, niemand wurde verletzt", berichtete Einsatzleiter Coen Weesjes. Bergrettung und Einsatzkräfte starteten mit der Evakuierung, in Gruppen mit Helm und Gurt wurden die Eingeschlossenen über Notstege auf die Großarler Straße in Sicherheit gebracht. Der Einsatz war am Abend erfolgreich beendet.

Geborgene Besucher konnten wieder lachen Foto: GERHARD SCHIEL

Das Webcam-Bild zeigt einen zerstörten Steg Foto: Screenshot/Alpendorf.com

Hitze als Grund für Felssturz

Mittlerweile rückte der Landesgeologe zur Untersuchung an, die Temperaturen der vergangenen Tage dürften Schuld an dem Felssturz sein: "Es gehen immer wieder kleinere Steine ab, der Hang wird auch regelmäßig kontrolliert. Aber in so einer Größe, das gab es noch nie", sagte Paßrucker. Weitere Untersuchungen sind nun nötig, die Liechtensteinklamm bleibt bis auf weiteres gesperrt, bis die Schäden repariert sind. Die Stadtgemeinde St. Johann, die die Klamm betreibt, muss nun weiter entscheiden.

Die Brücke auf der Großarler Straße konnte indessen für den Verkehr frei gegeben werden, sie blieb nach einem ersten Verdacht doch unbeschädigt.

Michael Pichler, Kronen Zeitung