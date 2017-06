Sagt uns Darabos, wie Jet- Deal wirklich lief?

Die Befragung des Ex- Ministers startet um 9 Uhr, am Nachmittag ist sein juristischer Berater Helmut Koziol an der Reihe. Dieser hatte in einem Gutachten festgehalten, dass es der Republik nicht möglich sei, aus dem Vertrag von 2003 auszusteigen und empfahl daher einen Vergleich.

SPÖ wird im Wahlkampf durch Causa Eurofighter schwer belastet

Darabos verteidigte bisher den Vergleich stets mit "Einsparungen für Österreichs Steuerzahler in der Höhe von 370 Millionen Euro". Der Rechnungshof bestreitet das und geht von nur 267 Millionen Euro aus. Schon der erste Tag hatte jedenfalls eine Zielrichtung des U- Ausschusses bestätigt: Die SPÖ wird zum Wahlkampfauftakt belastet. Die heutige Aussage von Darabos kann daran wohl wenig ändern.

Foto: APA/HANS PUNZ, AFP/PATRIK STOLLARZ

"Plötzlich gab es keine Unterlagen mehr"

"Plötzlich gab es keine Unterlagen mehr, als Darabos ohne den Chef der Finanzprokuratur, Wolfgang Peschorn, verhandelte", kritisierte Caesar- Stifter am Mittwoch als erste Auskunftsperson vor dem parlamentarischen U- Ausschuss. Und fügte hinzu: "Für den Rechnungshof war nicht nachvollziehbar, wie die Einsparungen zustande gekommen waren. Nur 267 Millionen Euro gelten als gesichert." Und sie betonte auch: Ähnliche Verhandlungen ohne Dokumentation habe sie in ihren bisher 20 Jahren beim Rechnungshof nicht erlebt.

Rechnungshofprüferin Birgit Caesar-Stifter Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Tag eins als "Tag der Anklage"

So wurde bereits der Mittwoch zum Tag der Anklage gegen Ex- Minister Darabos. Zur Erinnerung: Mit seinem mit der Eurofighter- GmbH im Jahr 2007 abgeschlossenen Vergleich reduzierte sich die Stückzahl von 18 auf 15 Abfangjäger, allerdings verzichtete die Republik Österreich auf Flugzeuge der modernsten Variante. Und jetzt steht fest: Nur zwei Jets wurden neuwertig geliefert.

Ex-Verteidigungsminister Norbert Darabos, SPÖ Foto: APA/Robert Jäger

Top- Juristen durften bei Deal nicht dabei sein

Wolfgang Peschorn, der Präsident der Finanzprokuratur, lieferte mit seinen Aussagen dann noch zusätzliches Belastungsmaterial gegen Darabos: So sagte der Spitzenbeamte aus, dass die Firma Eurofighter durchsetzen konnte, dass die Rechtsexperten seiner Finanzprokuratur von den letzten Vergleichsverhandlungen ausgeschlossen wurden. Und trocken antwortete Peschorn auf die Frage, ob er den Vergleich für gut hält: "Ich hätte ihn nicht empfohlen." Der Chef der Finanzprokuratur bestätigt auch, dass Darabos direkt mit dem Eurofighter- Boss Aloysius Rauen verhandelt hat.

Finanzprokuratur-Chef Wolfgang Peschorn Foto: APA/Helmut Fohringer

Pilz: "Verdacht hat sich bestätigt"

Die Fraktionsführer zeigten sich am Mittwoch mit den Ergebnissen der ersten beiden Befragungen sehr zufrieden. "Das war ein guter Einstieg", erklärte ÖVP- Abgeordnete Gabriele Tamandl im Anschluss der Sitzung gegenüber Journalisten. Für Grünen- Fraktionschef Peter Pilz hat sich der Verdacht bestätigt, dass sich Eurofighter das Team auf österreichischer Seite aussuchen konnte. Es sei eine Sache, dass der Eurofighter- Chef dem damaligen Verteidigungsminister Darabos sage, man dulde jemanden aus dem Verhandlungsteam nicht. Etwas ganz anderes sei es jedoch, dass Darabos dieser Aufforderung folge und den Verhandlungsteilnehmer austausche, meinte Pilz.

Peter Pilz Foto: Zwefo

"Darabos hat fahrlässig gehandelt"

Auch NEOS- Mandatar Michael Bernhard sah diese Befürchtungen durch Peschorns Aussagen bestätigt. Darabos habe ohne Kontrolle und "fahrlässig" gehandelt, kritisierte Bernhard: "Ein bissl wie im Wilden Westen." Als unerträglich bezeichnete die Situation auch FPÖ- Fraktionsführer Walter Rosenkranz: "Eurofighter kann offenbar in dieser Republik sehr viel", nämlich einen U- Ausschuss abdrehen und sich die Verhandlungspartner aussuchen, kritisierte er.

SPÖ- Mandatar zur Vorwürfen: "Kann ich mir nicht vorstellen"

Team Stronach- Abgeordneter Leo Steinbichler verglich den Eurofighter- Vergleich mit einem Gebrauchtwagenkauf - bei dem allerdings der Neupreis bezahlt worden sei. Dass der Präsident der Finanzprokuratur bei den Verhandlungen "ausgebootet" worden sei, bezeichnete SPÖ- Fraktionsführer Otto Pendl als Interpretation mancher und dass sich Eurofighter seine Verhandlungspartner aussuchen konnte, "kann ich mir nicht vorstellen", meinte Pendl weiter.