Säure- Attacke in Londoner Nachtclub - 12 Verletzte

In London sind zwölf Menschen bei einer Säure- Attacke in einem Nachtclub verletzt worden. In der Diskothek "Mangle" im Osten der britischen Hauptstadt sei in der Nacht auf Montag eine "unbekannte, ätzende Substanz" versprüht worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Zum Zeitpunkt des Angriffs hielten sich rund 600 Menschen in dem Club auf.