Säure- Anschläge in London: 16- Jähriger angeklagt

Gerade einmal 72 Minuten dauerte die Säure- Anschlagsserie in der Nacht auf Freitag in London , die zwei Teenager auf Mopeds verübten. Wegen 15 Delikten muss sich ein 16- Jähriger bald vor Gericht verantworten - unter anderem Raub, absichtliche schwere Körperverletzung und Handel mit gestohlenen Gütern. Der 16- Jährige hatte noch in der Nacht der Attacken festgenommen werden können, sein Komplize (15) ein paar Stunden später.